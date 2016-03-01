Крым украинский: Оксфордское издательство исправило ошибку в учебнике, фото

Расположенное на территории Великобритании издательство Оксфордского университета исправило ошибку в учебнике по географии, в котором Крым не был обозначен как часть Украины.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные посольства украинского государства в Британии.

По данным агентства, в новой версии издания указано, что полуостров принадлежит Украине, но сейчас находится под контролем России.

"Издательство обязуется бесплатно обменять все некорректные экземпляры учебника на исправленные", — отметили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Казахстана в учебниках для средних школ, выпущенных местным издательством "Мектеп", украинский Крым указывается как субъект России.

Фото: facebook.com/ukraine.in.uk