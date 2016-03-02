Одиозному экс-судье Кирееву отказали в удовлетворении иска к Порошенко

Бывшему судье Печерского райсуда Киева Родиону Кирееву Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении исковых требований к президенту Петру Порошенко.

Об этом идет речь в сообщении УНИАН.

Отмечается, что в ходе сегодняшнего заседания суд рассмотрел дело по иску Киреева к Порошенко, в котором экс-судья просил признать незаконным указ президента, которым Киреев был уволен с должности судьи Печерского суда и лишен судейского статуса.

"Суд рассмотрел дело по иску Киреева к президенту Украины Порошенко о признании незаконным указа президента Украины и постановил отказать в удовлетворении иска Родиона Киреева о признании незаконным указа президента от 18 января 2016 года об увольнении судей в части увольнения его с должности судьи Печерского районного суда", — говорится в резолютивной части решения.

Адвокат Киреева Владимир Вак, который представлял его интересы в суде, заявил после завершения судебного заседания, что обжалует это решение в Верховном суде Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко освободил от судейских должностей Родиона Киреева и еще трех одиозных его коллег.