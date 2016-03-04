Россия отвлекает мир от Украины и представляет угрозу Европе и США — военная разведка

Россия продолжает агрессивную политику, и представлять угрозу интересам Соединенных Штатов и безопасности Европы.

Об этом заявил во время слушаний в Конгрессе США директор Разведывательного агентства Министерства обороны США генерал Винсент Стюарт, пишет Укринформ со ссылкой на издание Defense News.

"Сотрудничая в вопросах Сирии, Россия частично отвлекает внимание от своей деятельности, направленной против Украины, и это является частью "большого плана", чтобы получить определенные уступки со стороны международного сообщества в конфликте с Украиной", — говорит генерал.

Тем временем, продолжил Стюарт, российские военные отрабатывают интенсивные внезапные учения на своей территории, чтобы переполошить Европу и намеренно размыть границы между тренировкой и репетицией своих действий за своими границами.

"Недавние внезапные учения были реалистичными и угрожающими, они показали уровень сложности, который я не видел на протяжении около 20-ти лет", — подчеркнул генерал.

Обсуждая серьезность угроз со стороны РФ, он также отметил, что российское руководство ставит для себя наивысшим приоритетом содержание арсенала стратегических и нестратегических ядерных вооружений.

Напомним, ранее экс-посол США в Украине Джон Э. Хербс отмечал, что "тишина" в Сирии подогревает Кремль к новым боевым действиям в Украине.