Запад и Россия давят на Украину, выполнение Минских соглашений губительно для страны — эксперты

3 марта 2016, 10:58

Украинские власти настаивают на том, что правительство согласилось на Минские протоколы только под давлением США и ЕС. 

Призывая выполнить условия Минских соглашений, Запад и Россия оказывают растущее давление на Украину.

По мнению экспертов, и Россия, и Запад с двух сторон давят на Украину, настаивая на выполнении соглашения, предусматривающего расширение автономии контролируемых сепаратистами Донецкой и Луганской областей, а также принятие других мер, которые, как они опасаются, могут со временем привести к дальнейшей потере территорий, пишет Голос Америки.

Бывший офицер украинской разведки и военный аналитик Алексей Арестович отмечает: "Запад настаивает, что мы должны выполнить условия Минского соглашения, что для Украины губительно. Население это соглашение не поддерживает, и это просто невозможно".

Украинская сторона утверждает, что Россия не обеспечила необходимых условий для реализации мирного соглашения, в особенности с учетом активизации боевых действий со стороны пророссийских сепаратистов на востоке страны. По словам украинских властей, проведение региональных выборов в соответствии с условиями мирного соглашения невозможно, пока продолжаются бои.

В свою очередь, депутат Верховной Рады от "Батьківщини" из Донецка Алексей Рябчин убежден, что проведение реформ, предоставляющих регионам автономию, приведет к восстанию.

"Нельзя вести мирные переговоры и создавать политическую ситуацию, при которой каким-то регионам предоставляется больше автономии. Тогда другие регионы начнут задаваться вопросом: почему эти люди взялись за оружие и добились больше денег, больше власти и создания собственных дружин, в то время как наши люди гибнут ради того, чтобы тем досталось больше власти", — говорит он.

Есть опасения, что Евросоюз может в этом году не продлить санкции против России, если Украина не выполнит Минские договоренности. При этом Украина опасается, что выполнение соглашений может в конечном итоге привести к потере новых территорий и политической нестабильности.

Тем временем Россия называет до сих пор не проведенные конституционные реформы признаком того, что Киев в принципе не собирается выполнять свою сторону соглашения.

Между тем, позиция Запада неоднозначна, пишет издание.

Власти США в прошлом месяце с тревогой следили за тем, как правительство во главе с прозападным президентом-реформистом Петром Порошенко едва не потерпело крах, а премьер-министр Арсений Яценюк с трудом избежал вотума недоверия в парламенте.

Соединенные Штаты призывают лидеров Украины принять более активные меры по борьбе с глубоко укоренившейся коррупцией и предоставили поддержку этих усилий.

Однако украинские аналитики обвиняют Запад и, в особенности, Соединенные Штаты, в отсутствии четкой стратегии по Украине.

"Складывается впечатление, что они сами не знают, хотят ли они, чтобы Украина стала частью Запада или нет", — говорит Арестович, выражая давнее недовольство украинцев по поводу отказа президента Обамы снабжать страну оружием.

Украинские лидеры обеспокоены, что остальной мир может забыть о конфликте в их стране, и считает настойчивые призывы к выполнению Минских договоренностей признаком нетерпения среди членов ЕС, в особенности Германии и Франции, которые рассматривают вопрос о снятии санкций в отношении России.

По словам Рябчина, он не поддержит проведение выборов в Донецке, пока там главенствуют пророссийские силы, способные запугать любого кандидата, придерживающегося других взглядов.

"Вопрос в том, чего хочет Запад, — выборов в соответствии с демократическими стандартами или просто выборов для галочки, которые просто позволят забыть об украинской проблеме", — отмечает он.

Украинские власти настаивают на том, что правительство согласилось на Минские протоколы только под давлением США и Евросоюза.

Напомним, вашингтонский политолог Пол Гобл заявлял, что Минские соглашения — это надругательство над Украиной. Безнаказанность Кремля на Донбассе может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к наступлению на новые территории Украины.

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