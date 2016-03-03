Турчинов объяснил, от чего зависит активизация боевых действий на Донбассе

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сейчас Россия не имеет возможности вести боевые действия на двух фронтах — в Украине и Сирии.

Об этом он сообщил в Киеве, пишет Укринформ.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что, таким образом, активизация боевых действий на Донбассе зависит от ситуации на сирийской территории.

"Их (россиян — ред.) активизация на нашем восточном фронте очень много будет зависеть от того, насколько активно будут происходить боевые действия на Ближнем Востоке", — отметил чиновник.

Напомним, ранее Александр Турчинов выразил мнение, что Россия полностью сорвала выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке украинского государства.