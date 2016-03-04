Савченко будут выводить из голодовки насильно: возвращаются к практике СССР — адвокат

Адвокат Марк Фейгин, посетивший украинскую летчицу Надежду Савченко в СИЗО после начала ее "сухой голодовки" сказал, что судя по репликам местных руководителей, ее насильно будут выводить из голодовки.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Укринформу.

По его словам, в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ Савченко будут насильно выводить из голодовки.

"Уголовно-исполнительный кодекс РФ не дает права объявившему голодовку умереть. Поэтому руководство СИЗО, где находится Савченко, не сможет позволить себе такую "роскошь", их прямая обязанность заключается в обратном. Так что, несмотря на ее запреты, Надежду Викторовну будут выводить из этого состояния. И из реплик местных руководителей могу предположить, что они уже готовятся к этому", — сказал Фейгин.

В таком случае можно будет констатировать, что современная российская судебная система вернется к давней практике Советской власти с принудительным кормлением объявлявших голодовку политзаключенных и диссидентов, пишет издание.

Напомним, ранее адвокати Савченко посетили ее в СИЗО, где пыталисьуговорить украинскую летчицу не идти на сухую голодовку, но ее решение осталось прежним. Она также передала свое последнее письмо из тюрьмы.

Как известно, прокуратура России просит суд приговорить Савченко к 23 годам тюрьмы.

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