Разведка рассказала подробности боя у Авдеевки: 9 оккупантов уничтожены, 13 ранены

Стали известны новые подробности вчерашнего боя под Авдеевкой Донецкой области, где российские военные атаковали позиции сил АТО и снова понесли потери.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Противник продолжает боевые действия на Донецком направлении с целью расширения контролируемой территории. 7 марта подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), усиленные подразделениями 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка), а также отдельного штурмового батальона (Донецк), 2-го и 3-го отдельных батальонов спецназа 1 АК совершили очередную попытку установить контроль над промышленной зоной в юго-восточной части Авдеевки.

В результате боевого столкновения противник не достиг существенных результатов, но понес значительные потери: погибло девять российских военнослужащих, еще 13 получили ранения (тяжелые ранения получили лейтенант Дмитрий Протопопов и сержант Максим Исенов), рассказали в украинской разведке.

Напомним, ранее волонтер назвал виновного в провале атак боевиков у Авдеевки.