Адвокат Савченко о заявлении российского МИДа, "гонзо-дипломатия" совсем ничего не смыслит

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Илья Новиков отреагировал на заявления представителя российского министерства иностранных дел (МИД) Марии Захаровой относительноавторства заявления госсекретаря США Джона Керри, в котором говорится о глубокой озабоченности судьбой заключенной в российской тюрьме украинки.

Стоит напомнить, Захарова заявила, что в минских договоренностях нет ни слова о Савченко, ни под один описанный там случай ее дело не подпадает, а публикация призывов к освобождению подсудимой за сутки до суда, назвала прямым давлением на суд с целью повлиять на его решение.

На своей странице в Facebook правозащитник написал: "На случай, если Керри по занятости не сможет ответить Марии, вот мои 6 центов".

По его словам, то что Россия считает Савченко законно задержанной — "ее, России, одинокие проблемы. Больше так не считает никто".

"Случай Надежды Савченко подпадает под пункт шесть Минского протокола "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

"Не Керри-де писал, подложная грамота. Хорошо, что хотя бы в авторстве ее ответа можно не сомневаться. Хабалочный тон комментариев (назовем это для приличия "гонзо-дипломатия") трудно спутать с чем-то еще", — написал Новиков.

"Призыв Керри это не давление на суд. Это давление на российскую администрацию и открытый отказ признавать Донецкий суд судом в нормальном смысле. О российских "жертвах американского правосудия" разговор сейчас не идет. Керри не торгуется, а говорит с позиции силы. Он, видимо, не смотрит Киселева и не в курсе, что мы тут уже окончательно встали с колен", — написал Новиков.

"Что касается экстерриториального применения права и законно ли оно... Тут такая штука. Иногда законно, а иногда нет. Чтобы с этим определиться хотя бы в рамках одного дела Савченко, нам пришлось обращаться к узким специалистам по международному уголовном праву (Sergey Sayapin, спасибо еще раз). Это все очень непросто. Я сам неплохой юрист, но за полтора года успел изучить только тот скромный пласт, который касается нашего дела. Мария Захарова в этом не смыслит ничего. Совсем", — пишет адвокат.

Новиков также отметил, что Марии Захаровой "не стоило вообще поднимать эту тему мимоходом, тому, кто не в состоянии говорить о ней всерьез и предметно: Put up or shut up".

