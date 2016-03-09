Адвокат Савченко о заявлении российского МИДа, "гонзо-дипломатия" совсем ничего не смыслит

По его словам, то что Россия считает Савченко законно задержанной — "ее, России, одинокие проблемы. Больше так не считает никто".
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Илья Новиков отреагировал на заявления представителя российского министерства иностранных дел (МИД) Марии Захаровой относительноавторства заявления госсекретаря США Джона Керри, в котором говорится о глубокой озабоченности судьбой заключенной в российской тюрьме украинки.
Стоит напомнить, Захарова заявила, что в минских договоренностях нет ни слова о Савченко, ни под один описанный там случай ее дело не подпадает, а публикация призывов к освобождению подсудимой за сутки до суда, назвала прямым давлением на суд с целью повлиять на его решение.
На своей странице в Facebook правозащитник написал: "На случай, если Керри по занятости не сможет ответить Марии, вот мои 6 центов".
По его словам, то что Россия считает Савченко законно задержанной — "ее, России, одинокие проблемы. Больше так не считает никто".
"Случай Надежды Савченко подпадает под пункт шесть Минского протокола "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".
"Не Керри-де писал, подложная грамота. Хорошо, что хотя бы в авторстве ее ответа можно не сомневаться. Хабалочный тон комментариев (назовем это для приличия "гонзо-дипломатия") трудно спутать с чем-то еще", — написал Новиков.
"Призыв Керри это не давление на суд. Это давление на российскую администрацию и открытый отказ признавать Донецкий суд судом в нормальном смысле. О российских "жертвах американского правосудия" разговор сейчас не идет. Керри не торгуется, а говорит с позиции силы. Он, видимо, не смотрит Киселева и не в курсе, что мы тут уже окончательно встали с колен", — написал Новиков.
"Что касается экстерриториального применения права и законно ли оно... Тут такая штука. Иногда законно, а иногда нет. Чтобы с этим определиться хотя бы в рамках одного дела Савченко, нам пришлось обращаться к узким специалистам по международному уголовном праву (Sergey Sayapin, спасибо еще раз). Это все очень непросто. Я сам неплохой юрист, но за полтора года успел изучить только тот скромный пласт, который касается нашего дела. Мария Захарова в этом не смыслит ничего. Совсем", — пишет адвокат.
Новиков также отметил, что Марии Захаровой "не стоило вообще поднимать эту тему мимоходом, тому, кто не в состоянии говорить о ней всерьез и предметно: Put up or shut up".
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