Российский политолог объяснил, как заставить Путина освободить Савченко

10 марта 2016, 02:25

Вишневский отметил, что призыв общественности к милосердию обращен к тому, кто практически никогда его не проявлял.

Митинги в поддержку Савченко, иллюстрация

Усилия по освобождению украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко будут эффективными только в одном случае, если президент РФ Владимир Путин убедится, что минусы от расправы над украинкой радикально перевесят плюсы.

Об этом пишет российский политолог Борис Вишневский в своем блоге для "Эха Москвы".

"Усилия по освобождению Савченко будут эффективными только в одном случае: если он убедится, что минусы от расправы над Надеждой, — для него лично и для его ближайшего окружения, — радикально перевесят плюсы. И это относится не только к "делу Савченко", — пишет политолог

"Сегодня суд в городе Донецке Ростовской области будут выносить решение по делу Надежды Савченко.

Обращения в ее защиту множатся — как в России, так и за ее пределами.  Правда, хватает и обвинителей. Таких, как питерские "лимоновцы" (давно ставшие верными союзниками Путина в необъявленной войне с Украиной), пожелавшие Савченко "гореть в аду". И таких, как рупор российского МИДа Мария Захарова (ах, как блистательно умел сажать ее в лужу покойный Георгий Ильич Мирский!), упрекающая госсекретаря США Джона Керри в "давлении на суд" за призыв освободить Савченко, и уверяющая, что ее случай якобы не имеет отношения к Минским соглашениям.

Во-первых, имеет: в Минских соглашениях прямо сказано, что надо "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Гражданка Украины и военнослужащая украинской армии Савченко, похищенная и вывезенная в Россию, удерживается незаконно и по факту является именно заложником.

А во-вторых, о давлении на суд можно было бы говорить, если бы происходящее в Ростовской области являлось судом, а не расправой. Если бы суд оценивал доказательства, а не отвергал бы все, не укладывающееся в концепцию обвинения. Если бы суд в состязательном процессе, с вызовом всех необходимых свидетелей, выносил приговор по закону, а не стремился оформить заранее указанное решение.

Конечно, это не первый суд такого рода в России. Так же судили узников Болотной, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Максима Петлина и "Пусси райот", Алексея Навального и Петра Офицерова, Евгения Витишко и Ильдара Дадина, Олега Сенцова и Александра Кольченко, и множество других. Но по уровню цинизма, жестокости и пренебрежения законом "дело Савченко" выделяется из очень многих.

И не надо иллюзий: судьбу Савченко решает вовсе не Донецкий городской суд.  Ее решает один человек, и мы его знаем. Его просят проявить милосердие.

Но призыв к милосердию обращен к тому, кто практически никогда его не проявлял. Освобождение Ходорковского (после десяти лет за решеткой) — не акт милосердия, а чистый прагматизм в преддверии Олимпиады.

Призыв обращен к тому, кто считает своим достоинством нежелание признавать и исправлять ошибки (его пропагандисты называют это "не поддаваться давлению").  Призыв обращен к тому, кто подписал "закон подлецов", обрекающий на безысходное существование (а то и на гибель) детей, лишенных возможности иностранного усыновления.  Призыв обращен к тому, кто отказался дать Масхадову шанс спасти детей в Беслане — вместо этого начался штурм", — пишет политолог.

Напомним, сегодня, 9 марта, Савченко в суде произнесла свое последнее слово. Российский суд огласит свое решение 21 марта.

Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.

Больше по теме читайте в статье "Главреда": Дело Савченко. Почему Россия похожа на пиратскую шхуну с полоумным преступником вместо капитана.

 

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