Лукьяненко предсказал, чем закончится борьба Савченко с "Московией"

Борьба украинской летчицы, Героя Украины Надежды Савченко в российском суде может закончиться ее гибелью.

Такое мнение высказал политик, общественный деятель, политзаключенный советского режима Левко Лукьяненко в комментарии "Обозревателю".

"Эта борьба для Надежды Савченко может закончиться смертью. Суд перенесли на 21 число. Этот перенос означает объявление смертного приговора Наде", — сказал он.

"Возможно, ей не дадут умереть путем принудительного питания. Но на самом деле перенесение приговора означает ее смерть", — добавил он.

"В этой борьбе Украины с Московией, в борьбе Украины за независимость, без сомнения, победит Украина. Но на пути этой борьбы снова будут жертвы, и Надежда может быть одной из них", — убежден Лукьяненко.

Отвечая на вопрос издания, что бы он хотел пожелать Надежде, диссидент сказал: "Я хочу пожелать ей не терять силы воли, и пусть Господь даст ей силу держать тот желто-синий флаг, который она взяла в свои руки — до самой смерти или до победы над Московией".

Напомним, сегодня, 9 марта, Савченко в суде произнесла свое последнее слово. Российский суд огласит свое решение 21 марта.

Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.

Больше по теме читайте в статье "Главреда": Дело Савченко. Почему Россия похожа на пиратскую шхуну с полоумным преступником вместо капитана.