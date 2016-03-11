Савченко возобновит голодовку после приговора: Украина просит немецких врачей обследовать летчицу

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко, которая сегодня вышла из сухой голодовки, снова ее возобновит после оглашения приговора.

Об этом сообщила ее сестра Вера на своей странице в Facebook.

"Надя вышла из сухой голодовки. Будет пить воду и коктейль для прооперированных пациентов "Нутрисон", 1л в день. После приговора снова возобновит сухую голодовку. Такое ее решение", - написала она.

По словам Веры, к Наде на свидание никого не пускают.

Также, по ее словам, Украина обратилась за помощью к Германии с просьбой направить в Российскую Федерацию врачей для обследования состояния здоровья Надежды.

Ще не той бій. Але шороху ж ми наробили ;-) зігнали під СІЗО всіх собак у формі заради нас... Дозволу не дали ні мені, н... Опубликовано Vira Savchenko 10 марта 2016 г.

Об этом заявил и посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"По поручению президента Порошенко обратился к немецкой стороне с просьбой как можно скорее направить к Надежде Савченко врачей из ФРГ", - подчеркнул Мельник.

За дорученням Президента @poroshenko звернувся до німецької сторони із проханням якнайшвидше направити до Надії Савченко лікарів з ФРН — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 Березень 2016

Напомним, после получения письма якобы от Петра Порошенко Надежда Савченко решила начать принимать воду и пищу, позже выяснилось, что документ поддельный. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.