Савченко четко ответила пранкерам нецензурным словом: опубликованы фото письма

Украинская летчица Надежда Савченко, которая незаконно удерживается в российском СИЗО, ответила на фейки распространяемые российскими пранкерами.

Его опубликовал адвокат Николай Полозов в Twitter.

Адвокат показал скрин "письма Порошенко", на котором Савченко написала нецензурное слово, а также ее собственное заявление на имя адвокатов, одно из писемь от руки написала сама Савченко, а второе — фейковое, которое распространяли от ее имени.

В обращении якобы от имени украинской летчицы было сказано, что она готова признать вину в убийстве российских журналистов.





Надежда Савченко ответила на разводку чекистов-пранкеров. Чётко и лаконично #FreeSavchenko pic.twitter.com/ahSG6pcJdA — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 10 березня 2016 р.

В своем письме на русском и украинском языках Савченко объяснила, что отказаться от сухого голодания ее убедили адвокаты из соображений "здравого смысла", и голодать теперь она будет "на воде".

Напомним, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.

Однако у Порошенко заявили, что он не писал никаких писем Савченко.

Вскоре российский пранкер Лексус признался, что именно он с товарищем Владимиром Кузнецовым ("Вован") подделал якобы письмо от Порошенко, отправленное Надежде Савченко.

Позже пранкеры опубликовали разговор c адвокатом украинки Марком Фейгиным о "письме Порошенко".