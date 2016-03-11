Бой под Авдеевкой: заградотряд полицаев со стрельбой остановил бегущих русских пушкарей — соцсети

После того, как в бою за Ясиноватскую развязку артиллерия сил АТО накрыла пушкарей из Уссурийского края, они бросили позиции под Авдеевкой, и останавливать бегущих пришлось заградотряду российской полиции.

Об этом сообщает группа российского блогера Олега Ярчука.

"Р-н н.п. Авдеевка. Срочно. Несанкционированное оставление позиций лс 305-й арбр арбр (*артиллерийская Гумбиненская Краснознамённая бригада, Уссурийск) остановлено подразделениями ОДОН ВВ МВД РФ. В результате возникшего конфликта потери подразделений ОДОН ВВ МВД РФ. "300" — 1 (тяжело). Принимаются меры по восстановлению управляемости подразделений 305-й арбр", — говорится в сообщении российских военных вышестоящему начальству.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе на 11 марта составляют: убитыми 8411, ранеными — 7393 и пропавшими без вести — 3517 человек.

Напомним, в результате удара украинской артиллерии русские пушкари потеряли убитыми 16, ранеными 28 и пропавшими без вести два человека.