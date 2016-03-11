Разведка засекла в Дебальцево полковника-самодура: заставил солдат петь гимн РФ в противогазах ночью

Установлены очередные имена кадровых офицеров ВС РФ, которые принимают непосредственное участие в военной агрессии России на территории Украины.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно, на должности командира 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево Донецкой области) 1-го армейского корпуса Центра территориальных войск Южного военного округа ВС Российской Федерации с сентября 2015 года находится полковник ВС РФ Бушуев Александр Николаевич). По документам прикрытия — Колосов Александр Николаевич.

До прибытия на временно оккупированные территории Украины полковник Бушуев проходил службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ: командира батальона и начальника штаба — первого заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Уссурийск, Приморский край, Россия).

Установлено, что за время службы Бушуев нажил дурную славу среди подчиненных и сослуживцев в связи с регулярными случаями унижения их чести и достоинства, а также физического насилия.

Как оказалось, любимое занятие полковника — заставить личный состав исполнять гимн России в противогазах на плацу в ночное время. А во время командования 7-й омсбр (Дебальцево), отмечены неоднократные факты неповиновения к выполнению приказов полковника Бушуева со стороны военнослужащих 2-го и 3-го батальонов. Урегулированием ситуаций был вынужден заниматься лично командующий 1-м АК генерал-майор ВС РФ Валерий Асапов, рассказали в украинской разведке.

Напомним, что ранее разведка засекла в Донецке депрессивного российского полковника: ссорится с начальством за деньги.

фото: warsonline.info