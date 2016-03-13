Боевики серьезно нацелились на Авдеевку: создали ударную группу, подтянули "Грады" и танки

В течение последней недели противник продолжает активные боевые действия с целью расширить контролируемую территорию и захватить район промзоны Авдеевки Донецкой области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведкиМинистерства обороны Украины.

По данным разведки, на базе 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с приданными подразделениями 3 (Горловка) и 100 (Донецк) отдельных мотострелковых бригад, а также отдельной артиллерийской бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ сформирована ударная тактическая группа в составе танкового и мотострелкового батальонов, гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, гаубичной артиллерийской батареи и реактивной артиллерийской батареи (пункт управления — шахта Бутовка).

Для обеспечения боевых действий в районе Авдеевки осуществляется переброска с территории России дополнительного вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов, говорится в сообщении.

Так, стало известно, что 10 марта танковый батальон 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ получил 15 танков Т-72.

А уже 11 марта на железнодорожную станцию Макеевка прибыл эшелон с военной техникой: 8 БМП-2, две 122-мм РСЗО "Град", две 120-мм СГ 2С9 "Нона", 14 единиц автомобильной техники; четыре цистерны с ГСМ и четыре вагона с боеприпасами.

Напомним, волонтеры рассказали, как силы АТО выбили боевиков из Авдеевки.