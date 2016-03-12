Новые потери РФ на Донбассе: под Авдеевкой уничтожены еще 18 и ранены 26 оккупантов

В течение последней недели противник продолжает активные боевые действия с целью расширить контролируемую территорию и захватить район промзоны Авдеевки Донецкой области. При этом боевики и российские военные продолжают нести тяжелые потери.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинским разведчикам, в результате боевых столкновений противник понес значительные потери. 11 марта в Донецкую больницу №18 с Авдеевского направлении доставлены 18 погибших и 26 раненых.

Напомним, боевики серьезно нацелились на Авдеевку: сформирована ударная тактическая группа в составе танкового и мотострелкового батальонов, гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, гаубичной артиллерийской батареи и реактивной артиллерийской батареи.