Комбриг комбату — не авторитет: в Дебальцево арестован российский полковник-самодур

Любопытно разрешился конфликт между полковником ВС РФ Александром Бушуевым, командиром 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го АК, и одним из его подчиненных

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснили украинские разведчики 11 марта командир батальона этой бригады арестовал полковника ВС РФ Бушуева на почве личной неприязни, не воспринимая последнего в качестве командира соединения.

Для урегулирования ситуации направлена комиссия штаба Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ (Новочеркасск, Ростовская обл., РФ), рассказали в украинской разведке.

Напомним, любимое занятие полковника — заставить личный состав петь гимн России в противогазах на плацу в ночное время. А во время командования им 7-й омсбр отмечены неоднократные факты неповиновения к выполнению приказов полковника Бушуева со стороны военнослужащих 2-го и 3-го батальонов. Урегулированием ситуаций был вынужден заниматься лично командующий 1-м АК генерал-майор ВС РФ Валерий Асапов.