Советник Авакова рассказал, сколько боевиков орудуют на Донбассе

Советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что на захваченной части Донбасса находятся 36 тыс. боевиков, из которых 8 тыс. являются военными России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время тот уточнил, что РФ продолжает помогать террористам.

"Л-ДНР насчитывает около 36 тыс. личного состава, из которых 8 тыс. — военнослужащие регулярной российской армии, которые находятся на основе ротаций", — отметил Шкиряк.

По его словам, у злоумышленников есть 470 танков, 205 РСЗО, около 600 тяжелых артиллерийских систем различного калибра, а также более тысячи единиц другой бронетехники.

"Силы АТО прочно удерживают все свои позиции, находятся в состоянии постоянной боевой готовности и в любое время готовы дать достойный отпор агрессору", — добавил советник главы МВД.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.