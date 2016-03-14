Луценко нашел замену Яценюку и обвинил Кабмин в работе против Порошенко

Правительство ведет кампании по дискредитации президента и всей политической системы Украины.

Об этом заявил лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает УНИАН.

"Правительство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает кампанию по дискредитации всей политической системы Украины — теперь уже через ключевые зарубежные СМИ Арсений Яценюк перекладывает всю ответственность за состояние дел на президента, на фракции, на кого угодно, только не на главу исполнительной власти", — отметил Луценко.

По его словам, все время идет разговор о том, что "мяч на поле президента", но "если уж говорить футбольными терминами, то кое-кто обещал вывести сборную в Еврокубок, а сейчас опустил команду до уровня сельских игр".

Луценко подчеркнул, что никто не может сказать, что президент Украины помешал кому-то проводить реформы, так же как фракция БПП в парламенте отнюдь не саботирует реформы.

Он подчеркнул, что правительство "всю свою энергию направляет на пиар-свист и обслуживание олигархических интересов во время назначений в ключевые государственные монополии".

"Мы считаем, что на смену правительства Яценюка должно прийти технократическое правительство, которое в конце концов начнет выполнять коалиционное соглашение", — добавил Луценко.

Кроме того, Луценко заявляет, что БПП внесет свою кандидатуру на должность премьер-министра сразу после заявления об отставке нынешнего главы правительства Арсения Яценюка.

"Как только мы получим заявление об отставке премьер-министра, мы внесем следующую кандидатуру. И мы давно ждем этого момента. У нас есть и кандидатура, и программа, и голоса", — заявил Луценко.

Напомним, ранее Яценюк призвал Порошенко поддержать его или уволить.