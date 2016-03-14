Выход из политического кризиса зависит от позиции Порошенко — "Народный фронт"

Фракция "Народный фронт" приветствует обнародованные президентом Петром Порошенко предложения насчет возможных кандидатур на должность нового премьер-министра.

По мнению политсилы, это ответственный шаг не только для Банковой, но и для фракции БПП в парламенте, которая является ключевой формирующей силой для коалиции "Европейская Украина".

"Сегодня решение политического кризиса фактически зависит от позиции Порошенко — или страна продолжает реформы, или вынужденно становится на паузу и повторяет опыт политического самоубийства 2005 года", — отметили во фракции.

Там же напомнили, что 13 марта лидер политсилы, премьер-министр Арсений Яценюк предложил два варианта выхода из нынешнего политического кризиса, первый предусматривает восстановление коалиции, усиление взаимодействия между парламентскими фракциями и укрепление нынешнего Кабмина.

"Согласно второму, премьер обращается к президенту с просьбой взять на себя ответственность, представить нового премьер-министра и провести переговоры с парламентскими силами по поддержанию как другого правительства, так и альтернативной программы, наконец-то наше обращение было услышано", — добавили во фракции.

Фракция "Народного фронта" приветствует желание коллег прекратить пустые разговоры и заняться практической работой по выводу страны из состояния войны, экономического кризиса и искусственно созданных политических скандалов.

"Надеемся, что в ближайшее время кроме фамилий кандидатов на премьерское кресло мы услышим еще и персональный состав нового правительства и его программу действий. Чем быстрее мы получим четкие фамилии будущих чиновников и реальные шаги по реформированию страны, тем быстрее выйдем из политического кризиса", — подчеркнули политики.

"И самое главное, новое правительство должно получить безоговорочную и устойчивую поддержку своих инициатив в парламенте, а не будет как действующее испытывать гонения и безосновательную критику, которая приобрела форму средневековой "охоты на ведьм", — сообщили они.

При этом в "Народном фронте" заявили, что их позиция четкая и понятная: чем быстрее президент и его фракция в Верховной Раде окончательно определятся с именем нового премьера, назовут новый состав правительства и объявят программу его реформ, тем быстрее страна выйдет из кризиса и продолжит курс реформ европейского образца.