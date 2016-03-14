Выход из политического кризиса зависит от позиции Порошенко — "Народный фронт"

14 марта 2016, 19:35

Фракция приветствует обнародованные президентом предложения насчет возможных кандидатур на должность нового премьера.

"Народный фронт", иллюстрация

Фракция "Народный фронт" приветствует обнародованные президентом Петром Порошенко предложения насчет возможных кандидатур на должность нового премьер-министра.

По мнению политсилы, это ответственный шаг не только для Банковой, но и для фракции БПП в парламенте, которая является ключевой формирующей силой для коалиции "Европейская Украина".

"Сегодня решение политического кризиса фактически зависит от позиции Порошенко — или страна продолжает реформы, или вынужденно становится на паузу и повторяет опыт политического самоубийства 2005 года", — отметили во фракции.

Там же напомнили, что 13 марта лидер политсилы, премьер-министр Арсений Яценюк предложил два варианта выхода из нынешнего политического кризиса, первый предусматривает восстановление коалиции, усиление взаимодействия между парламентскими фракциями и укрепление нынешнего Кабмина.

"Согласно второму, премьер обращается к президенту с просьбой взять на себя ответственность, представить нового премьер-министра и провести переговоры с парламентскими силами по поддержанию как другого правительства, так и альтернативной программы, наконец-то наше обращение было услышано", — добавили во фракции.

Фракция "Народного фронта" приветствует желание коллег прекратить пустые разговоры и заняться практической работой по выводу страны из состояния войны, экономического кризиса и искусственно созданных политических скандалов.

"Надеемся, что в ближайшее время кроме фамилий кандидатов на премьерское кресло мы услышим еще и персональный состав нового правительства и его программу действий. Чем быстрее мы получим четкие фамилии будущих чиновников и реальные шаги по реформированию страны, тем быстрее выйдем из политического кризиса", — подчеркнули политики.

"И самое главное, новое правительство должно получить безоговорочную и устойчивую поддержку своих инициатив в парламенте, а не будет как действующее испытывать гонения и безосновательную критику, которая приобрела форму средневековой "охоты на ведьм", — сообщили они.

При этом в "Народном фронте" заявили, что их позиция четкая и понятная: чем быстрее президент и его фракция в Верховной Раде окончательно определятся с именем нового премьера, назовут новый состав правительства и объявят программу его реформ, тем быстрее страна выйдет из кризиса и продолжит курс реформ европейского образца.

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