Разведчики рассказали, как Россия поддерживает на Донбассе активные боевые действия

Власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что они были доставлены из РФ в захваченный террористами город Иловайск Донецкой области.

"Зафиксировано прибытие… железнодорожного эшелона с боеприпасами к стрелковому оружию и артиллерии (в частности, 122-мм артснарядами, 120-мм минами)", — отметили разведчики.

Напомним, ранее власти России перебросили в район захваченного города Ясиноватая Донецкой области военную технику с новыми пособниками террористов для ротации банд, понесших потери под Авдеевкой.