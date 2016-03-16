Политический тупик: чем завершится потешная премьериада?

16 марта 2016, 19:53

Фамилия занимающего премьерский кабинет по-прежнему остается главным камнем преткновения, а его нынешнего хозяина не удается убедить уйти добровольно.

Трехнедельного перерыва в работе парламента оказалось недостаточно отечественным политикам для того, чтобы найти выход из кризиса. Они не смогли договориться ни о создании новой коалиции, ни о кандидатуре нового премьера, ни о составе Кабмина. Правительство имеет все шансы остаться надолго в подвешенном состоянии, а парламент — в коматозном.

Вернувшиеся после неформальных каникул депутаты не порадовали высоким уровнем работоспособности. Проголосовав за многострадальный закон об электронном декларировании, последний из "безвизового пакета", они увязли на теме введения механизма спецконфискации украденных Януковичем и Ко средств, которую премьерская фракция подняла в рамках борьбы за наполнение государственной казны. Законопроект не смогли даже включить в повестку дня, что стало поводом для "фронтовиков" и "радикалов" заблокировать парламентскую трибуну. Публичное выяснение отношений между союзниками по коалиции не добавило конструктива. Хотя все участники коалиции признают, что ее уже нет, формально она продолжает существовать, что подтвердил спикер, заявив о наличии 237 подписей депутатов под коалиционным соглашением, что позволяет ему не констатировать официально смерть большинства. Пребывать в состоянии фантома коалиция "Европейская Украина" может бесконечно долго. Стимулировать депутатов к созданию новой началом 30-дневного отсчета до потенциального роспуска Рады на Банковой, очевидно, считают опасным.

Петр Порошенко неоднократно заверял и сограждан, и западных партнеров, что не допустит досрочных парламентских выборов, и старается не дать их сторонникам ни одного, пусть даже формального повода. Сколько дней прошло с момента развала коалиции, считает только Юлия Тимошенко — одна из наиболее ярых сторонников досрочной кампании, рассчитывающая благодаря перевыборам вернуть себе былое политическое влияние. Согласно последним опросам КМИС, "Батьківщина" является лидером общественных симпатий, за ней следует "Оппозиционный блок" и лишь потом все остальные бывшие и нынешние коалицианты — БПП, "Самопоміч" и Радикальная партия. Не превышающий статистической погрешности рейтинг "Народного фронта" заставляет Арсения Яценюка бороться за право остаться в премьерском кресле любыми средствами, включая шантаж демаршем "Народного фронта", а неготовность Петра Порошенко получить в результате перевыборов еще более неудобного премьера и коалицию вынуждает его продолжать переговоры.

Фамилия занимающего премьерский кабинет по-прежнему остается главным камнем преткновения, а его нынешнего хозяина не удается убедить уйти добровольно. Собственный фракционный ресурс и скрытые резервы среди депутатского корпуса вкупе с неодобрением Западом предлагаемых Петром Порошенком кандидатур на замену позволяют Арсению Яценюку чувствовать себя достаточно уверенно. С другой стороны, способность провести через парламент правительственные законопроекты, которые и раньше принимались со скрипом, теперь упадет до нуля. А перекрыть волну критики в адрес работы Кабмина никакие "10-минутки с премьером" не помогут, даже если он будет каждые выходные поименно называть саботажников реформ. Вариант с точечными заменами в Кабмине не обсуждается, да и Яценюк уже перестал его предлагать, вооружившись лозунгом "Я и моя команда уйдем только вместе". При этом ожидать эффективной работы от команды, сидящей уже несколько месяцев на чемоданах, не приходится.

Предложения президента сформировать технократическое правительство во главе с Натальей Яресько или политическое с премьером Андреем Садовым больше похожи на попытки имитировать движение в переговорном процессе, чем реальные решения для выхода из кризиса. Технократы, не имеющие политической поддержки в парламенте, окажутся еще более беспомощными в реформировании, чем нынешний Кабмин. Что касается лидеров партий, то любой из них, располагающий лишь парой десятков депутатских штыков, усевшись в премьерское кресло, быстро превратится в политический "труп" — доказано "камикадзе №1". Отказ Садового от почетного предложения был предсказуем. Теперь остается в таком же духе потроллить Юлию Тимошенко и Олега Ляшко. Поиск выхода из политического кризиса превращается в затяжную войну нервов между ключевыми игроками, которые даже не пытаются достичь компромисса.

Потешная премьериада затягивается, равно как и парламентский кризис. Звучавшие ранее с Запада призывы к руководству страны объединиться для проведения реформ, очевидно, были недостаточно убедительными. Да и решение МВФ подождать с кредитованием Украины до выяснения ситуации с правительством и коалицией, видимо, не слишком впечатлило. Скорее всего, уже завтра в Брюсселе Петр Порошенко услышит от европейских союзников более четкие рекомендации или же постарается убедить их в преимуществах своего варианта разрешения политического кризиса. Контрольные пожелания из Вашингтона украинские политики уже получили через Викторию Нуланд, которая призвала президента, премьера и парламент объединиться ради правительственной программы реформ. Правда, неясно, какую именно программу она имела в виду, поскольку план работы Кабмина на 2016 год хоть и обнародован, но не утвержден парламентом и вряд ли получит его одобрение. Пока же можно констатировать, что правительство в нынешнем составе проработает как минимум до конца марта.

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