Гройсман рассказал, когда Рада рассмотрит вопрос об увольнении Шокина

Во вторник, 29 марта, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Об этом в сессионном зале сообщил спикер парламента Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

В то же время политик призвал всех депутатов, а также самого чиновника прибыть в Раду.

"По его словам, он не получил ответа от ГПУ и генпрокурора относительно готовности принять участие в заседании парламента", — отметили журналисты.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора украинского государства.