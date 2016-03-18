Слухами об отставке Яценюка отвлекают внимание от возможного провала увольнения Шокина — нардеп Бурбак

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что те, кто снова распространяют слухи о том, что премьер-министр Арсений Яценюк написал заявление об отставке, пытаются отвлечь внимание от возможного провала увольнения генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Хочу напомнить, что "Народный фронт" готов поддержать инициативу президента насчет отставки генпрокурора Шокина", — отметил нардеп.

"Что касается позиции по правительству, то мы устали повторять. Обращались неоднократно и к БПП, и к президенту. Предлагайте альтернативный Кабмин и его программу действий, а также 226 голосов под них, и мы передадим правительство под вашу ответственность", — добавил политик.

По его словам, "никто за кресло не держится, но и не оставит сегодня государство на неопределенный срок с отставленным правительством, точка".

Кроме того, председатель фракции "Народный фронт" сообщил, что в последнее время по пятницам вбрасываются слухи о якобы отставке премьер-министра для того, чтобы обсуждать эту тему на разных ток-шоу.