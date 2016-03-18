Если президент и БПП определились с кандидатом на пост премьера, они должны сказать об этом — нардеп

Заявлениями о том, что за обсуждением в Блоке Петра Порошенко шансов Яресько на должность главы правительства скрывается подготовка к назначению премьером Гройсмана, а его первым заместителем Ложкина, нардеп от БПП Сергей Лещенко вынес на свет Божий планы БПП и Администрации президента.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, комментируя заявления Сергея Лещенко в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба "НФ".

По словам Андрей Тетерука, заявления Лещенко разоблачают внутреннюю кухню в БПП: западным партнерам рассказывают о правительстве технократов во главе с Натальей Яресько, а тем временем готовят поле для того, чтобы Владимира Гройсмана назначить премьером, а Бориса Ложкина — вице-премьером.

"Понятно, что Гройсман — стопроцентно преданный Порошенко человек. С его назначением президент наконец сможет сконцентрировать в своих руках максимальную полноту власти в стране", — отмечает Тетерук.

Он также отметил, что заявлениям Лещенко можно доверять, ведь о соответствующих намерениях БПП свидетельствует информационная война, развязанная в последнее время против правительства и действующего премьер-министра Арсения Яценюка.

"Мы неоднократно призывали президента и наших коллег из БПП или наконец объявить состав альтернативного правительства и программу, или поддержать действующее правительство и сконцентрироваться на реформах", — отметил народный депутат.