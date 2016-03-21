Под Авдеевкой оккупанты массово бегут с передовой, а российский офицер расстрелял дезертира

Наиболее сложная обстановка сохраняется на Донецком направлении. Противник продолжает обстрелы позиций сил АТО в районе промзоны Авдеевки, в т.ч. с использованием 152-мм артиллерийских систем и танков.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинских разведчиков, была проведена ротация подразделений первого эшелона 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), а также 100-й отдельной мотострелковой бригады и 1 отдельного батальона спецназа (Донецк) из состава тактической группы 1-го армейского корпуса ВС РФ.

В связи со значительными потерями и опасностью участия в боевых действиях наступательного характера продолжает падать уровень морально-психологического состояния российских военнослужащих 1 АК, находящихся на передовых позициях. 19 марта из района промзоны Авдеевки дезертировали семь военнослужащих 11-го омсп. При попытке сдаться в плен силам АТО один из дезертиров был убит российским офицером, говорится в сообщении ГУРа.

Напомним, по словам бойцов сил АТО, защищающих Авдеевку, боевики лезут, как танки, и потерь у них "нормально".