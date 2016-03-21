Сюмар критикует позицию БПП за попытку избежать ответственности в вопросе премьерства

Фракция "Блок Петра Порошенко" не желает брать на себя ответственность за избрание нового премьера и переформатирование украинского Кабмина в целом.

Об этом замглавы фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"С удивлением узнала, что НФ против технократического правительства, которое поддерживает фракция БПП... Ну и что фракция НФ осознала, что Яценюк не может быть премьером. Могу сказать, что во фракции НФ есть четкое, совсем другое понимание: Яценюк и НФ приняли на себя ответственность за все непопулярные решения, сознательно идя на падение рейтинга, иначе страну бы ждала финансовая и экономическая катастрофа во время войны, и потом за это получили удары от партнеров по коалиции, которые начали расшатывать ситуацию, чтобы в удобный момент отмежеваться от непопулярного правительства", — отметила Сюмар.

"Все разговоры о том, кто мешает назначить технократическое правительство, это ничто иное, как желание взять премьера и избежать ответственности, чтобы всегда можно было сказать: "ну мы понимали, что Гройсман не лучший вариант, но "Самопоміч" и НФ помешали правительству реформаторов". Это как минимум не по-партнерски. Это желание вечно избегать ответственности. А постоянные упреки в адрес друг друга точно не способствуют партнерской работе в Раде. Ну и последнее. Если БПП поддерживает технократическое правительство, пусть публично выдвигает Наталью Яресько и ее программу и начинает прозрачный процесс консультаций не только на Банковой, но и под куполом. Фракция НФ не может иметь позиции относительно вопроса, который даже не обсуждала. Я лично точно поддержу такое предложение.

И последнее. Думала, что суть политики находить компромиссы и идти вперед, а не постоянно избегать ответственности и желанием первым замостить "месседжи" и задать удобный для себя дискурс... Нас всех рано или поздно будут оценивать по результатам, а не по словам. А достичь этих результатов можно только общей тяжелой работой. Чтобы эта работа состоялась, надо меньше критических слов, а больше конкретных дел и грамотных, а не эмоциональных решений...", — подытожила нардеп.

Ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что фракция "Народного фронта" против формирования технократического правительства и предлагает сформировать новое партийное правительство из числа министров от фракций Верховной Рады.