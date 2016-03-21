Боевики игнорируют Минские соглашения и проводят учения с боевой стрельбой

Несмотря на соглашение о прекращении учений с боевыми стрельбами в 30-километровой зоне вдоль линии соприкосновения, подписанное на встрече трехсторонней рабочей группы в Минске, пророссийские боевики продолжают проводить боевые учения на Донбассе.

Боевики завершили боевое слаживание в ходе батальонных учений и готовятся к маневрам на уровне бригад.

По информации аналитического отдела ГИ "Права справа", передислокация тяжелой техники и живой силы боевиков зафиксирована в направлении так называемых "Лутугинских лагерей" и военных полигонов, расположенных вблизи Алчевска и Стаханова на Луганщине.

Вчера, 20 марта, в 4 утра в районе Стаханова, на объездной дороге было зафиксировано движение колонны тяжелой бронетехники боевиков. Впоследствии поступила информация об интенсивном характере стрельбы с места расположения "учебных лагерей" — района каменоломни.

Полевые учения боевиков с использованием тяжелой бронетехники проходят и на тренировочном полигоне в районе поселка Шимшиновка.

Представитель "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения "милиции" переоборудуют полигоны для проведения учений в 15 км от линии соприкосновения.

По словам Марочко, сейчас завершились плановые занятия с подразделениями обеспечения и подвоза материальных средств, выработана программа обеспечения безопасности при выполнении задач материально-технического обеспечения.