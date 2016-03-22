Дело Савченко: летчицу доставили в суд на оглашение приговора, онлайн-трансляция

Сегодня, 22 марта, в Донецке Ростовской области должны закончить зачитывать приговор украинской летчице Надежде Савченко, которую уже доставили в Донецкий суд Ростовской области.

Об этом с места событий сообщают "РИА Новости".

Во вторник, как ожидается, суд огласит для Савченко меру наказания.

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко — Святослав Цеголко на странице в Facebook сообщил, что на железнодорожном переезде, где остановили автозак Савченко, было 16 автоматчиков.

"Только что стал случайным свидетелем остановки автозака Надежды Савченко на железнодорожном переезде. Насчитал 16 автоматчиков. Как же они ее боятся", — написал он.

Щойно став випадковим свідком зупинки автозака Надії Савченко на залізничному переїзді. Нарахував 16 автоматників. Як же вони її бояться!#FreeSavchenko Опубликовано Святославом Цеголко 21 марта 2016 г.

Напомним, 21 марта, суд начал оглашение приговора Савченко, которую в РФ обвиняют в причастности к гибели российских журналистов в ходе боевых действий на Донбассе.

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видео: Радио Свобода