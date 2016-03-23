Порошенко и Байден о приговоре Савченко: Украина никогда не признает этого судилища

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре решительно осудили объявление Донецким судом Российской Федерации так называемого приговора по делу Надежды Савченко.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

"Украина никогда не признает этого судилища", — подчеркнул Порошенко.

Стороны скоординировали позиции с целью скорейшего возвращения Надежды Савченко.

В частности, вице-президент США заверил, что соответствующие сигналы относительно немедленного освобождения украинки будут донесены до российской стороны во время ближайшего визита в Москву госсекретаря США Джона Керри.

Порошенко также обратил внимание на разработанный Украиной "Список Савченко", в который включены лица, которые фабриковали дело против нее.

Джозеф Байден также отметил, что первая леди США Мишель Обама была тронута обращением к ней жены президента Украины Марины Порошенко с просьбой присоединиться к кампании по освобождению Надежды Савченко.

Напомним, Савченко незаконно удерживают в РФ с лета 2014 года.

22 марта российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на Донбассе для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Украинка и ее адвокаты отвергают все обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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