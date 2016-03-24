Россия должна ответить за свои преступления на Донбассе и в Крыму — дипломат

Россия будет оставаться под санкциями Запада, даже если выполнит Минские соглашения. РФ должна быть наказана не только за свои преступления на Донбассе, но и в Крыму.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос о том, будет или оставаться Крым принципиальным вопросом для Запада, из-за которого он будет сохранять санкции против РФ, Огрызко напомнил, что санкций против России были введены именно из-за аннексии Крыма.

"США и Евросоюз недавно в очередной раз подтвердили неизменность своей позиции относительно оккупированного Крыма — это оккупация не будет признана, поскольку это является не только грубым нарушением норм международного права, но и попыткой России сломать мировой порядок, установленный после Второй мировой войны. Поэтому тема Крыма не исчезнет с повестки дня мировой политики. И что еще важно помнить, что санкций против России были введены именно из-за аннексии Крыма. Поэтому, даже выполнив положения Минских соглашений (в чем я очень-очень сомневаюсь), Россия будет оставаться под санкциями.

Какими они будут? Это вопрос к нашей власти, дипломатии, поскольку они (эти санкции) будут зависеть от того, насколько мы сможем объяснить нашим западным партнерам, что Россия должна быть наказана не только за свои преступления на Донбассе, но и в Крыму", — заявил экс-министр.

Огрызко также отметил, что у Запада есть определенная усталость, но не от Украины, а от нашего непутевого политического класса.

По его мнению, украинские политики до сих пор не хотят понять, что речь должна идти не о карман тех или иных олигархов и чиновников, которые их обслуживают, а о национальных интересах.

"… следствием этого является нежелание бороться с коррупцией, нежелание уничтожать коррумпированную судебную систему, реформировать прокуратуру, проводить реальные реформы, которые бы позволили экономике оживать, а не только соответствовать пожеланиям извне. От этого усталость есть, но ее не будет, если в ближайшее время Украина продемонстрирует свою способность к изменениям. Я верю в силу гражданского общества, которое заставит власть действовать эффективно и в интересах своей страны", —сказал дипломат.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.