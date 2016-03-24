В "Народном фронте" готовы говорить с БПП о Гройсмане на посту премьера

Фракция "Народного фронта" больше года была самым стабильным членом коалиции "Европейская Украина" и добросовестно поддерживала все инициативы, которые были наработаны совместно в рамках коалиции премьером и президентом.

Об этом заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Однако, по его словам, президент и фракция Блока Петра Порошенко заявили, что больше не видят возможности сотрудничества с премьер-министром от "Народного фронта".

Мы приветствуем, что Блок Петра Порошенко наконец-то откликнулся на наше предложение о необходимости решения политического кризиса и внес свою кандидатуру на должность главы правительства. Теперь нужно обеспечить формирование коалиции конституционным способом и выработать соответствующее коалиционное соглашение в контексте программы нового кандидата в премьеры и состав правительства, говорится в заявлении.

Фракция "Народный фронт" рассмотрит предложения наших партнеров по БПП по кандидатуре Владимира Гройсмана и принципы формирования новой коалиции и определится относительно своих дальнейших шагов.