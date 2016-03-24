В ООН назвали новое число жертв войны на Донбассе

24 марта 2016, 15:57

В ООН подчеркнули, что режим прекращения огня на востоке Украины находится под угрозой срыва.

Заседание Совета ООН, иллюстрация

В Организации Объединенных Наций заявили, что жертвами конфликта на Донбассе стали более 30 тысяч человек. Режим прекращения огня на востоке Украины находится под угрозой срыва.

Об этом заявил помощник Генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович, выступая в Женеве на 31-й сессии Совета ООН по правам человека. Ее участники провели интерактивный диалог, посвященный периодическому докладу о ситуации с правами человека на территории Украины.

"Режим прекращения огня на востоке страны, объявленный 1 сентября 2015 года и укрепленный 23 декабря 2015 года "режимом полной тишины" находится под угрозой срыва", — сказал Шимонович.

По его словам, жертвами конфликта на востоке Украины стали 30 346 человек: более девяти тысяч были убиты и более 21 тысячи — ранены. В моргах Украины — около тысячи неопознанных тел.

В последние месяцы число случаев гибели украинцев немного снизилось, однако в районе линии соприкосновения люди все еще гибнут в результате артиллерийских обстрелов и взрывов неразорвавшихся боеприпасов, говорится в заявлении.

Шимонович также подчеркнул, что выполнение Минских соглашений — единственная реальная стратегия достижения мира на востоке Украины. Он добавил, что восстановление полного и эффективного контроля украинских властей над частью границы с Российской Федерацией поможет остановить потоки оружия и боевиков из России.

Говоря о тяжелых гуманитарных последствиях конфликта, помощник Генерального секретаря сообщил, что на сегодняшний день власти Украины зарегистрировали 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. По информации украинских властей, в моргах страны — около тысячи неопознанных тел.

Представитель ООН призвал власти Украины и самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" обмениваться информацией по идентификации останков и любой информацией о пропавших без вести.

По словам Шимоновича, в наиболее тяжелой ситуации находятся жители оккупированных территорий. Оттуда поступает информация о произвольных задержаниях и пытках.

Представитель ООН рассказал также о том, что из других районов Украины, в том числе Харькова, Одессы, Днепропетровска и Запорожья, в офис по правам человека поступают сообщения о принудительных исчезновениях, задержаниях и даже пытках.

Помощник Генерального секретаря также рассказал о нарушениях прав человека в Крыму.

Ранее сообщалось, что Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине оценивает в 9 167 человек количество погибших в ходе конфликта на Донбассе.

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