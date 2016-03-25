В разведке доложили: Россия хочет активизировать боевые действия на Донбассе

В разведке доложили, что Россия проводит подготовительные действия по активизации боевых действий на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Интерфакс-Украина.

"Главное управление разведки Министерства обороны отмечает проведение Российской Федерацией подготовительных мероприятий по возобновлению активных боевых действий на оккупированных территориях", — сказал он.

По его словам, целью таких действий является "усиление давления на Украину, создание условий для пересмотра минских договоренностей и смены формата переговорного процесса на российских условиях".

Скибицкий отметил, что основными угрозами для безопасности Украины на сегодняшний день является расширение масштабов вооруженной агрессии РФ и терроризм.

Он также отметил, что главное внимание РФ уделяется "наступательному компоненту вооруженных сил" — были проведены проверки боеготовности воздушно-десантных войск и командно-штабная тренировка Южного военного округа России. "Необходимо отметить, что с началом выведения боевой авиации и подразделений спецопераций России с территории Сирии значительно возрастает угроза их возможного применения на территории Донбасса, — заявил он.

Также Скибицкий рассказал, что для определения новых направлений для наступления РФ применяет средства воздушной разведки — используются беспилотные летательные аппараты российского производства. А на протяжении государственной границы с Украиной в воздушном пространстве России, по его словам, на протяжении недели было зафиксировано 4 полета самолетов-разведчиков ВС РФ.

Что касается нарушения РФ режима прекращения огня, то, по его словам, на протяжении недели зафиксировано 293 обстрела позиций украинских войск.

"За неделю на подконтрольной сепаратистам территории разведывательными органами Украины было выявлено 33 факта нарушения минских договоренностей", — сказал Скибицкий.

Напомним, ранее экс-председатель СБУ, генерал армии Николай Маломуж рассказал, где на Донбассе боевики попытаются захватить новые территории.