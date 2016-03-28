Под Банковой собрался пикет, требуют отставки Шокина

Под Администрацией президента Украины проходит митинг ряда общественных организаций и партий с требованием отставки Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Участники акции — около 200 человек — требуют от президента не медлить с отставкой Шокина, сообщает УНИАН.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин во время акции заявил, что только общественное давление на власть позволит сдвинуть проблему с места и очистить органы прокуратуры от коррупционеров.

Напомним, лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что во вторник, 29 марта, Верховная Рада должна проголосовать за отставку Шокина.

Также напомним, что 16 февраля Порошенко призвал Шокина подать в отставку. В Раде зарегистрирован проект постановления о даче согласия на увольнение его с должности генпрокурора.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.

Фото: Facebook Александра Рудоманова, Facebook Юлии Диденко