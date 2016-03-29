В Канаде призвали ужесточить санкции против России

Из-за ситуации в Украине Канада должна призывать своих союзников оставить в силе или даже ужесточить санкции в отношении России.

Об этом заявил глава канадского МИД Стефан Дион, передает "Росбалт".

"Санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине, эффективны только потому, что их ввело большое число стран. Канада должна продолжать требовать, чтобы эти коллективные санкции оставались в силе или даже ужесточались", ― заявил он.

Отмечается, что в марте стало известно об очередном расширении Оттавой списка антироссийских санкций, связанных с ситуацией в Украине. В частности, 14 компаний и 5 физических лиц попали в два раздельных списка санкций. Канада намерена заморозить их активы и запретить въезд на свою территорию физическим лицам.

Напомним, ранее западные СМИ подсчитали потери друзей-олигархов Путина от санкций.