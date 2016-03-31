Рада согласилась на арест одесского судьи-стрелка: задержали прямо в парламенте

Сегодня, 31 марта, Верховная Рада дала согласие на задержание и арест скандального судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана.

Об этом со ссылкой на одного из сотрудников Государственной службы охраны сообщает УНИАН.

Судья был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро сразу, как только он вышел из судейской ложи в сессионном зале Верховной Рады.

Также сообщили, что задержанного судью вывели из здания парламента через 5-й подъезд, где его уже ждала группа задержания. Его посадили в специальную машину и вывезли со двора ВР.

Арешт одеського судді Олексія Бурана Ось так арештовують одеського суддю-втікача Бурана, який стріляв у працівників НАБУ http://goo.gl/7V3QR7відео Андрія Парубія#новини #Громадське Опубліковано hromadske.tv 31 березень 2016 р.

Напомним, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в сумме 500 тыс. грн за вынесение нужного решения по делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Сегодня, 31 марта, Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Бурана. Однако в парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.