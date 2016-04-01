Яценюк вручил сертификаты инструкторам спецподразделения КОРД

1 апреля 2016, 18:21

КОРД возьмет под защиту людей, готовых давать показания и говорить правду, говорит глава государства.

В пятницу, 1 апреля, премьер Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков приняли участие в церемонии вручения сертификатов 17 инструкторам категории "В" Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины.

Об этом "Главреду" сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Эти инструкторы прошли учения, которые проводились совместно с представителями отдельных спецподразделений США, говорится в сообщении.

Среди основных задач группы "В" спецподразделения КОРД — осуществление мероприятий безопасности относительно лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве.

Глава правительства подчеркнул, что создание КОРДа обеспечит не только еще один элемент реформы полиции, но и в целом реформы правоохранительной и судейской системы Украины: "Эти украинские полицейские займутся сверхсложным делом — это дело защиты свидетелей, которые будут давать показания против преступников, мафии, против любых должностных лиц или так называемых сильных мира сего.

Сейчас, отметил глава правительства, свидетель может дать показания на процессе досудебного следствия, но в суде вследствие запугивания или давления отказывается от своих показаний, потому что государство не имеет возможности его защитить. Яценюк подчеркнул, что спецподразделение КОРД возьмет под защиту людей, готовых давать показания и говорить правду: "Это даст возможность стране построить новую качественную систему правосудия и привлекать к ответственности наиболее влиятельных преступников в стране".

Реформа Нацполиции, подчеркнул он, — это действительно успешная реформа, которая получила очень широкую поддержку среди граждан страны: "На украинских улицах появились новые полицейские, которые по-новому защищают права и свободы человека и гражданина, по-новому относятся к своей службе и служат украинскому народу".

Яценюк выразил признательность правительства США и присутствующему на церемонии Чрезвычайному и Полномочному Послу США в Украине Джеффри Пайетту за помощь украинской правоохранительной системе построить справедливую судебную систему и построить действительно мощную украинскую полицию.

Глава правительства посетил казарму в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции, где проживают полицейские во время тренингов, побывал на тренировках "Сопровождение охраняемого лица".

Напомним, в октябре 2015 года при участии американских специалистов проведен тренинг кандидатов на должности инструкторов спецподразделения КОРД группы "А", среди основных задач которой — освобождение заложников, спасение полицейских и гражданских, попавших под обстрел, участие в антитеррористических операциях, обеспечение силовой поддержки полицейских на особых мероприятиях. По результатам тренинга сертификаты получили 19 человек.

Начат отбор кандидатов в подразделения КОРД по всей Украине. Запланировано набрать в спецподразделения КОРД 3076 полицейских.

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