Итоги недели. Коалиционный кастинг, прокурорская встряска и Донбасс на новом уровне

Клиническая смерть "Европейской Украины" дала старт новым коалиционным переговорам, пока не принесшим ощутимого результата. Заклятые друзья Шокин и Сакварелидзе с разницей в несколько часов покинули Генпрокуратуру. Проблема урегулирования конфликта на Донбассе получила шанс получить новый импульс.

Работа Верховной Рады на уходящей неделе производила неоднозначное впечатление. С одной стороны, парламентарии довольно живо принимали необходимые для страны законы, с другой — крах коалиции "Европейская Украина", еще недавно выдававшей себя за конституционное большинство, стал виден невооруженным глазом. Участники бывшей коалиции приступили к поиску контуров нового объединения, однако в переговорном процессе не преуспели. Позиция Юлии Тимошенко, сначала согласившейся от имени "Батьківщини" стать третьей в альянсе с большими фракциями в деле создания новой коалиции, столь неприкрыто направлена на получение электоральных дивидендов, что БПП и "Народный фронт" предпочли использовать разношерстный характер нормативной базы для формирования коалиции на двоих. Пока желанного показателя в 226 парламентариев достичь не удалось, но кастинг депутатов на роль последних капель в чаше новой коалиции проходит довольно живо.

Владимиру Гройсману, кандидатура которого озвучена фракцией БПП в качестве претендента на премьерское кресло, придется использовать свои таланты коммуникатора не только во время борьбы за новое место работы. Сформировать большинство для утверждения в роли главы правительства и нового состава Кабмина — не самая сложная задача, хотя и требующая приложения усилий. Куда труднее будет обеспечивать эффективную работу исполнительной власти в условиях, когда времени на раскачку не будет. Гройсману предстоит продемонстрировать недюжинную политическую гибкость, ведь Украина объективно лишена запаса прочности, поэтому властям придется действовать максимально решительно.

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Как часто бывает в украинских реалиях, кадровый пакет неожиданно пополнился новой позицией. Решительное согласие парламента на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора сделало ее предметом продолжающихся коалиционных торгов. Сам Шокин уже на выходе из ГПУ успел уволить символизирующего реформаторский порыв служителей Фемиды Давида Сакварелидзе. Вопрос назначения нового генпрокурора волнует не только украинских политиков, но и высокопоставленных представителей администрации Барака Обамы. Поэтому к новому хозяину Генпрокуратуры внимание медиа и общественности будет неизменно высоким.

Накануне визита в США на саммит по вопросам ядерной безопасности Петр Порошенко посетил Краматорск, где еще раз рассказал о готовности поддержать честные выборы в регионе и констатировал, что большинство жителей Донбасса связывают свое будущее с Украиной. Однако ситуация на востоке нашей страны остается напряженной, и об этом хорошо известно всем заинтересованным сторонам. Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске все чаще напоминают иллюстрацию к имитации бурной деятельности, чем реальное стремление добиться мира на Донбассе.

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Выступая в Капитолии перед заинтересованной аудиторией, Порошенко не только призвал Запад вспомнить о Будапештском меморандуме, но и обеспечить поставки современного оружия Украине. Эта проблема сохраняет актуальность не первый год, однако не сдвинулась с места. Администрация Обамы излучает решимость поддерживать Украину и впредь, но новую порцию кредитных гарантий обещает после формирования правительства. Как представляется, аналогичный подход продемонстрирует и МВФ, обычно чутко реагирующий на официальную позицию Вашингтона. Что касается санкций против России, то Порошенко и его заокеанские собеседники едины в стремлении пролонгировать санкции против Кремля.