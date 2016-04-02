Саморазоблачение помощника Путина: РФ не будет выполнять Минские соглашения — журналист

Непризнанная Абхазия ввела визовый режим для граждан стран, которые не признают ее независимость, то есть практически для всех, кроме России, Никарагуа и Тувалу.

Об этом Виталий Портников написал в материале на Радио "Свобода".

"Это решение Абхазии, конечно же, — решение Кремля и показывает, что в мятежной грузинской автономии устанавливается настоящий оккупационный режим", — пишет Портников.

"В отличие от других оккупированных Россией территорий, Абхазия пыталась проявлять самостоятельность хотя бы в определении собственного внутриполитического курса и кадрового выбора. Абхазов не раз наказывали за это, а в 2014 году помощник Путина Владислав Сурков устроил в республике государственный переворот и привел к власти крайне непопулярного у абхазов чекиста Рауля Хаджимбу. И Хаджимба с тех пор просто выполняет любые безумные желания своих хозяев", — считает журналист.

Портников подчеркнул, что в Абхазии заявили о введении безвизового режима для жителей оккупированных территорий Донбасса.

"Именно поэтому безвизовый режим въезда в Абхазию — теперь не только для россиян. Он и для жителей оккупированных Россией территорий бывшего Советского Союза — Южной Осетии, Приднестровья и — внимание! — Донецкой и Луганской областей Украины. Жители оккупированных частей этих двух регионов смогут попасть из одной оккупированной территории на другую без всяких виз — достаточно только показать паспорт с регистрацией", — подчеркнул журналист.

"И за решение Хаджимбы, и за события на Донбассе перед Путиным отвечает один и тот же человек — Сурков. И если он вписывает "народные республики" в абхазский безвизовый режим — значит, еще раз дает понять, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения и отказываться от контроля над Донбассом и участком российско-украинской границы. Для Суркова и его компании ДНР и ЛНР теперь то же самое, что Абхазия и Приднестровье. И это их саморазоблачение не стоит не замечать", — резюмировал Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что марионеточные "республики" Донбасса посетил помощник Путина.