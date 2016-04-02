Эксперт объяснил, почему Путин тянет с обменом Савченко

Президент РФ Владимир Путин обменяет украинскую летчицу Надежду Савченко только тогда, когда ее появление довольно чувствительно ударит по украинской власти.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Вся история Надежды Савченко обросла как мифологией, так и циничной эксплуатацией ее борьбы в каких-то частных политических целях. Понятно сегодня, что Савченко мега-звездой политической партии "Батьківщина", и Юлия Тимошенко пока в глазах мирового сообщества — ее бледная тень", — поделился мнением эксперт.

"Один из московских политических экспертов высказался как всегда цинично, но подозрительно технологически. Кому из украинских политиков Путиным будет передана Савченко в качестве мега-звезды, то и является агентурой Кремля в Украине", — говорит политолог.

"Не исключено, что можно строить сценарий и от обратного. Путин может передать Савченко Украины тогда, когда ее появление довольно чувствительно ударит по украинской власти", — заметил Цибулько.

"Теперь, учитывая этот сценарий, понятна и игра Юлии Тимошенко о вхождении и не вхождение в коалицию с выдвижением нереальных требований, которые выполнить украинским властям невозможно, особенно в отношении соглашений с МВФ", — говорит политический эксперт.

"Фактор Надежды Савченко — это, в первую очередь, нравственный фактор, поскольку украинская политика — дело безнравственное, поэтому к ее пока незапятнанному образу какое-то время будут тянуться самые циничные потенциальные эксплуататоры этого образа, вплоть до момента превращения ее в некоего неопределенного статиста", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему меняются цели Путина в отношении Украины.

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