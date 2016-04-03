Путин и террористы предстанут перед судом, как нацисты в Нюрнберге — Филарет

Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет заявил, что президент РФ Владимир Путин и его боевики-террористы должны отвечать по закону. За свои прегрешения они предстанут перед судом, как отвечали нацисты на трибунале в Нюрнберге.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу" .

"И Путин, и боевики-террористы совершают преступления против человечности, военные преступления, занимаются терроризмом. Поэтому должны отвечать перед судом, согласно закону — как отвечали нацисты на трибунале в Нюрнберге", — рассказал Филарет, добавив, что "мы должны прощать друг другу нашу вину. Ведь мы хотим, чтобы Бог нас простил? Хотим. И молимся так: прости нам вину нашу, как и мы прощаем тем, кто виноват перед нами.

Но это касается личных грехов, а не нарушения закона. Потому что когда человек совершает преступление — ворует, убивает, изменяет своему государству — то нельзя ссылаться на слова о прощении как на основание для того, чтобы не наказывать преступников. Не должно быть личной мстительности, не должно быть ветхозаветного "око за око, зуб за зуб".

Но если преступников не наказывать, то их будет становиться больше и больше. Так что, если есть нарушение закона, то должно быть и справедливое наказание. И освободить от этого наказания можно только тогда, когда преступник искренне раскаивается и исправляется", отметил Филарет.

Филарет ранее заявил, что Россию ожидает судьба гитлеровской Германии: агрессор будет наказан

фото: apostrophe.com.ua