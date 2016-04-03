"Самопоміч" исключила из партии Милобога из-за сговора с Вилкулом

Партия "Самопоміч" исключила из своих рядов Юрия Милобога, который был ее кандидатом в мэры Кривого Рога во время проходивших в городе перевыборов.

Об этом говорится в заявлении политсилы, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что после решения Верховной Рады о новых выборах "стало известно, что он ведет переговоры с представителями "Оппозиционного блока".

"Речь идет об аудиозаписи, на котором зафиксирована беседа Милобога с человеком, который представлял его интересы в переговорах со штабом Юрия Вилкула, относительно получения денежного вознаграждения в обмен на прекращение дальнейшей борьбы", — отметили в партии.

По ее данным, "после откровенного разговора с кандидатом и озвучивания известных фактов, он признал правдивость этой информации, подтвердил подлинность записей и согласился, что в этой ситуации партия не имеет морального права выдвигать его на новые выборы".

"На съезде политсилы в Харькове Милобог объявил об отказе от дальнейшего баллотирования. "Самопоміч" выдвинула кандидатом Семена Семенченко, который на тот момент был лидером борьбы криворожан за свои права", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины зафиксировал на выборах мэра Кривого Рога большое количество нарушений закона, как в день голосования, так и во время двухмесячной кампании, и ставит под сомнение победу Юрия Вилкула.

Аудио: Об'єднання Самопоміч