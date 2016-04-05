Журналист объяснил, почему Украина "бесит" Медведева

После краха марионеточного режима беглого экс-президента Виктора Януковича и захвата россиянами украинских территорий началось настоящее строительство Украинского государства.

Об этом журналист Виталий Портников написал в колонке на Newsru.ua.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что никакого Украинского государства не существует и никогда не существовало. Причем интересно, что в ходе правительственного заседания Медведев специально уточнил, что имеет ввиду период до 2013 года. Так что Виктор Янукович, Николай Азаров и прочие российские марионетки, рассказывающие нам сказки о том, как хорошо они дружили с Москвой, могут убедиться — их никогда не воспринимали в качестве равных партнеров. Их задача была — подготовить предприятие к продаже, к переходу под контроль Путина и Медведева. И, нужно отдать им должное — они с этой задачей практически справились, демонтировав почти все, что еще оставалось от украинской государственности… Если бы не Майдан…", отметил Портников

"Но Майдан — это только шанс на построение настоящего государства. Медведев так бесится по нашему поводу именно потому, что прекрасно понимает — после краха марионеточного режима и захвата россиянами украинских территорий началось настоящее строительство Украинского государства. Потому что государства строят не власти. Их строят народы. Пока Украина находилась в политической и экономической зависимости от России, ее шансы выстроить настоящее государство были равны нулю именно потому, что бывшая метрополия делала все возможное, чтобы это самое государство не появилось. И еще потому, что сама Россия — тоже никакое не государство. Это ОПГ, прикидывающаяся государством. А какой может быть судьба территории, находящейся в зависимости от ОПГ? Очевидно, не самой завидной", — считает журналист.

"Понятно, что строительство государства дается нам со скрипом. Понятно, что большинство граждан все еще не может понять, чем отличается государство от "общака" и — что вполне естественно — этого не могут понять многие облеченные народным доверием люди. Но, тем не менее, строительство идет именно потому, что мы к нему не безучастны. Что мы стали гражданами Украины. Были бы граждане — а государство приложится", — написал он.

"Именно поэтому у нас куда больше шансов это государство построить, чем у подданных господина Медведева", — резюмировал Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси перепутал Путина с Медведевым.