Боевики не прекращают массированные удары у Авдеевки и готовят провокации под Зайцево

Боевики не прекращают массированные удары в районе Авдеевки и Ясиноватой, а также готовят масштабную провокацию в районе Зайцево Донецкой области.

Как сообщает корреспондент ТСН, со ссылкой на наших разведчиков, кремлевские кураторы передали террористам около 200 мин крупного калибра.

Как отметили наши разведчики, что в районе Зайцево вражеские силы будут накрывать огнем, как позиции украинских бойцов, так и мирных жителей. Все якобы из-за мести за убийство одного из боевиков.

В тоже время, по данным пресс-центра штаба АТО, начиная с 7.30 утра в направлении позиций ВСУ возле Авдеевки и Ясиноватой пророссийские наемники начали массированные обстрелы из минометов калибров 120мм и 82мм. Из-за обстрелов боевиков горят автомобили и дома мирных жителей.

"Боевики ведут огонь со стороны Минерального по опорным пунктам сил АТО. Обстрелы продолжаются и сейчас. Кроме того мины большого калибра противник безжалостно направляет и в направлении проживания местного населения. Следствием таких безответственных действий незаконных вооруженных формирований уже стало одновременное возгорание помещений и автомобилей мирных жителей", — говорится в сообщении.

ВОРОГ НЕ ПРИПИНЯЄ МАСОВАНИХ УДАРІВ ІЗ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗБРОЇ ПО АВДІЇВЦІ ТА ЯСИНУВАТІЙСьогодні, починаючи з 7.30 в напрямку... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 4 апреля 2016 г.

Ранее в штабе АТО отмечали, что украинские воины, открыв ответный огонь, заставили диверсантов отступить под Гранитным.