Адмирал назвал самую большую проблему украинского военного флота

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины страдают из-за отсутствия оптимальной по соотношению эффективность/стоимость программы развития национального флота

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"К сожалению, ВМС Украины переживают не лучшие времена. Основные причины этого — оставление основного корабельного состава и морских вооружений в Крыму, недостаток финансирования, увлечение масштабными неосуществимыми проектами и береговой составляющей флота", — говорит военный эксперт.

"Самая большая проблема на сегодняшний день — отсутствие оптимальной по соотношению эффективность/стоимость программы развития национального флота, прежде всего корабельного состава", — подчеркнул он.

По его мнению, перспективы развития ВМС Украины появятся только тогда, когда у государственного истеблишмента будет понимание важности для Украины морского направления (прежде всего, морских акваторий в рамках исключительной морской экономической зоны государства).

"В то же время без принятия кардинальных решений по формированию национального военного флота и их ресурсному обеспечению мы можем оказаться в ситуации, когда сможем только наблюдать за развитием уже активировавшихся угроз суверенитету и территориальной целостности нашего государства с морского направления", — подытожил адмирал запаса.

Напомним, ранее волонтеры назвали 10 причин, почему они отказываются помогать ВМС, хотя украинский флот очень в этом нуждается.