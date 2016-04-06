СМИ рассказали, кто войдет в новый Кабмин, экс-премьер Словакии готов возглавить Минфин

Советник главы Минфина Натальи Яресько, бывший вице-премьер-министр Словакии Иван Миклош заявил, что дал предварительное согласие возглавить Министерство финансов Украины и выдвинул свои условия.

Об этом он рассказал в интервью издание "Новое время".

"Первое условие касается сохранения словацкого гражданства, второе — программы будущего правительства, третье — его состава", — сказал Миклош.

"Мне очень важно, чтобы правительство было ориентировано на реформы и было антикоррупционным", — сказал Миклош.

Он отметил, что даже если его не назначат министром, он может продолжать работать советником.

"Я обсуждал эту тему с Микулашем Дзюриндой, в чьем правительстве я был вице-премьером и министром финансов Словакии. Общался с польским реформатором Лешеком Бальцеровичем. Они приезжали в Киев две недели назад и собираются более интенсивно включиться в процесс реформ в Украине. Оба уже являются советниками президента, но их роль будет большей, особенно Лешека", — заявил Миклош.

В то же время он подчеркнул, что Дзюринда и Бальцерович не войдут в Кабмин.

"Нет. Они — советники президента", — ответил Миклош.

По его словам, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман поддержал его условия вхождения в правительство.

"Мы ни о чем не спорили. Гройсман согласился, что темп реформ нужно ускорить, а министры должны быть более активными. Но не все будет зависеть от Гройсмана. Да, у него будут сильные позиции, но необходимо большинство в парламенте, а для этого придется идти на компромиссы", — сообщил Миклош.

Он добавил, что за последние две недели несколько раз встречался с Гройсманом.

Между тем, политолог Тарас Березовец, ссылаясь на источник в Администрации Президента сообщил, что состав Кабинета Министров обновят на 80%. В новое правительство не войдут министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и министр финансов Наталья Яресько, пишет телеканал 24.

По информации собеседника, коалиция уже существует, то есть в ней уже физически более 226 голосов. Официально о ней объявят до 12 апреля.

"Точно сохранят свои посты Арсен Аваков и Павел Петренко. "Народный фронт" дополнительно получит 4 министерства и должность спикера для Андрея Парубия.

В новом Кабмине не будет Андрея Пивоварского и Натальи Яресько.

Нынешний глава Администрации Президента Борис Ложкин займет пост первого вице-премьера и министра экономики — это вероятно на 90%.

Кандидатуры на нового главу АП пока не нашли, возможно, им станет Дмитрий Шимкив.

Состав правительства во главе с Гройсманом озвучен американской стороне, с ее стороны вопросов нет.

Досрочные выборы в Верховную Раду будут отложены минимум на год.

Новый генпрокурор будет назначен после формирования Кабмина.

Вчера на закрытой экспертной встрече с одним из топ-менеджеров АП была озвучена подробная информация относительно формирования Кабмина", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что команды президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка согласовывают новый состав Кабмина, и там могут появиться известные европейские реформаторы.

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фото: Новое время