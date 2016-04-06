Адмирал рассказал, по силам ли украинской армии освободить Донбасс

Освобождение Донбасса от оккупантов — это комплексная задача, и роль и место ВСУ в ней носит лишь точечный и выборочный характер.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"Для ответа на этот вопрос надо вернуться к сути этой "гибридной войны". Она ведется не только военной силой. Вообще, доля открытых военных операций в этой войне составляет около 20-25%. Большинство из них происходят в скрытом формате с применением информационных технологий, экономических (в том числе энергетических) акций, политико-дипломатических мероприятий, религиозных и других", — рассказал военный эксперт.

"То есть освобождение Донбасса — это комплексная задача, если мы действительно хотим это сделать. И в нем роль и место ВСУ имеет более точечное и выборочное измерение, чем масштабный в традиционном понимании ведения вооруженной борьбы. Если вопрос касался возможности украинской армии вести наступательные действия, то такие способности в наших ВСУ есть.

Напомним, ранее адмирал объяснил, почему Путин не уходит с Донбасса.

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