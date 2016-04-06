Битва за промзону Авдеевки. Зачем боевики провоцируют очередное обострение

По всей линии фронта на Донбассе происходит существенное обострение и рост количества боевых столкновений. Основное направление атак боевиков — это промзона Авдеевки Донецкой области

Ситуация на фронте напрямую зависит от политических заявлений как с одной, так и с другой стороны.

После того, как президент Петро Порошенко сделал заявление о возможности введения на Донбасс международной полицейской миссии, сразу же последовало совместное заявление главарей самопровозглашенных "республик". В этом заявлении говорилось, что в случае, если страны Запада согласятся на подобное, то боевики оставляют за собой "право" на эскалацию конфликта. Сейчас мы наблюдаем увеличение количества обстрелов, работают не только вражеские ДРГ и снайперы, но и происходит открыта активизация боевых действий.

Раньше можно было четко проследить закономерность — если обострение конфликта было в Донецкой области, то на Луганском направлении была зона затишья.

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После совместного заявления главарей боевиков сразу возросло количество обстрелов на всей протяженности фронта — от Станицы Луганской до Мариуполя. Так называемая "народная милиция" оккупированных территорий перешла на усиленный режим. Одновременно, сложной сейчас является ситуация на Донецком направлении, а именно в промзоне Авдеевки.

Промзона Авдеевки сегодня напоминает лето 2014 года. Там боевики активно применяют ствольную артиллерию, танки, минометы. Такие интенсивные бои идут из-за стратегического значение "промки".

Если удержим промзону, то прикроем всю логистику боевиков, именно поэтому они и пытаются любой ценой выбить украинские войска в этом направлении.

Вместе с тем в оккупированных районах развернута активная кампания по дискредитации ВСУ. Людям рассказывают, что якобы накоплены крупные силы ВСУ на направлении Станицы Луганской, говорят о выходе Украины из переговорного процесса. Боевики рассказываю, что украинская сторона перебрасывает тяжелое вооружение в районы будущего наступления, а военных заменят штурмовыми подразделениями "Правого сектора". Все это делают для того, чтобы разогнать истерию и панику, чтобы люди меньше задавали вопросы "руководству" и жили в постоянном страхе.