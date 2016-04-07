Турчинов не исключает масштабных наступлений боевиков на Донбассе

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает возможности масштабных наступательных операций российско-террористических войск на Донбассе.

Об этом он сказал, посещая наиболее горячую точку зоны АТО в районе Авдеевки Донецкой области, пишет УНИАН.

"Это связано с тем, что промзона является доминирующей позицией над дорожными развязками возле Горловки и расположенными там оборонительными рубежами российско-террористических группировок. Украинские военные вынуждены были взять под контроль этот район, чтобы защитить Авдеевку от систематических обстрелов, которые велись по жилым кварталам города", — говорится в сообщении.

Во время пребывания на переднем крае обороны, секретарь СНБО обсудил с руководством сектора вопросы усиления эффективности противодействия провокациям агрессора и обеспечения защиты украинских военных.

По словам Турчинова, наступает теплая пора года — наиболее удобная для проведения военных операций.

"С этим связана активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп и попытки локальных военных провокаций противника. Нельзя исключать и масштабных наступательных операций российско-террористических войск", — отметил он.

"Мы должны быть готовы дать отпор любым агрессивным попыткам врага, обеспечив наши Вооруженные Силы современным оружием и техникой", — подчеркнул секретарь СНБО.

"Очень надеюсь, что этот вопрос будет решен на ближайшей парламентской неделе", — подытожил Турчинов.

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